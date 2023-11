Residência é atingida por carro desgovernado no Paraná; veja flagrante

Siga o TNOnline no Google News

Uma residência foi atingida por um carro desgovernado em Campo Mourão, noroeste do Paraná. A localização da casa, na Rua Galo da Serra, no Jardim América, acaba sendo o 'azar' do proprietário. A residência fica em frente a uma rotatória. (Confira vídeo abaixo)

Carros que deveriam fazer a curva, pela alta velocidade, acabam invadindo a residência. Veja flagrantes logo abaixo.

Uma câmera de monitoramento na casa fez registros. Um veículo destruiu o portão da casa por não conseguir frear a tempo. Outro flagrante mostra um quase acidente, por pouco o carro não invadiu novamente a residência.

Segundo o morador, em dois meses foram sete acidentes registrados na mesma rotatória.

