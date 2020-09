Residência de casal desaparecido em Goioerê é arrombada - TNOnline

Continua após publicidade

Na madrugada de quarta-feira (5), a moradia dos jovens Rubens Biguett, de 29 anos, e Kawany Cleve, de 23, que estão desaparecidos desde segunda-feira (3), foi arrombada e revirada, em Goioerê. O casal desapareceu após o filho, de quatro meses, ser encontrado na frente de uma casa na cidade.

Conforme as informações da família, foram furtados da casa perfumes e joias.

De acordo com a Polícia Civil, a invasão não tem ligação com o desaparecimento e que foi feita por pessoas que queriam aproveitar da situação.

Desde segunda-feira, buscas estão sendo feitas pela polícia para encontrar o casal, que também conta com a ajuda de cães farejadores. Denúncias que possam auxiliar com as investigações podem ser feitas no 190 ou 181.

Com informações; G1.