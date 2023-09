Resgate de alto risco mobiliza PRF após montanhista cair no Paraná

A Polícia Rodoviária Federal resgatou nesta terça-feira (12) uma mulher vítima de fratura de perna no Morro do Anhangava, em Quatro Barras, Paraná. O resgate, de alto risco, foi realizado com a utilização do serviço aeromédico, que voltou a funcionar em agosto, em parceria com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), atendendo Curitiba e região.



A vítima resgatada, de 35 anos, sofreu o ferimento após queda, ao realizar uma trilha no Morro do Anhangava, localizado na Serra da Baitaca. O local é de difícil acesso e muito utilizado para realização de escaladas. Devido à gravidade dos ferimentos, a vítima perdeu capacidade de autolocomoção e a remoção por terra não era possível, o que levou ao acionamento da aeronave da PRF.

A partir do acionamento, a equipe chegou ao local e realizou o resgate em 30 minutos. Sem possibilidade de pouso, foi utilizada técnica especializada e de alta complexidade para a remoção (McGuire), com a utilização de cabo conectando operador e vítima, seguramente estabilizada em maca do tipo “envelope”, ao helicóptero, até chegar em local onde fosse possível o devido embarque e transporte ao hospital.

A vítima foi encaminhada ao Hospital do Trabalhador, em Curitiba, em situação estável.

