Reservatório rompe e destrói casas no PR; câmera flagra o rompimento

O rompimento ocorreu durante a madrugada

Um reservatório de água rompeu durante a madrugada desta quarta-feira (15) e provocou estragos em algumas casas, em Jataizinho, município que fica a 27,3 quilômetros de distância de Londrina, norte do Paraná. O tanque pertence ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae).

A força com que a água saiu do reservatório fez com que dois veículos fossem arrastados, sendo um carro e um ônibus. Além disso, a Prefeitura de Jataizinho informou que duas famílias tiveram que deixar suas moradias por conta dos estragos causados pela forte correnteza.

O circuito de monitoramento de uma casa registrou o momento em que o reservatório rompe. Assista:

Com informações do Ric Mais.

