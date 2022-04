Requião formaliza filiação ao PT, com presença de Lula

Da Redação

Requião junto a Lula em evento de filiação

O ex-governador e ex-senador do Paraná, Roberto Requião, de 81 anos, se filiou ao Partido dos Trabalhadores (PT) nesta sexta-feira (18), em evento realizado em Curitiba. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva estava no ato, que teve a participação de comitiva de líderes partidários e apoiadores.

Segundo o diretório nacional do PT, esta foi a primeira vez que Lula veio a Curitiba desde que deixou a prisão da Superintendência Polícia Federal na capital paranaense, em novembro de 2019.

No evento, Requião afirmou, mais uma vez, que é pré-candidato ao Governo do Paraná. Disse, também, que para a entrada no partido, aceitou um convite direto de Lula e Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT e deputada federal.

A filiação de Requião ao PT foi anunciada no último domingo (13), pelo próprio ex-governador, por meio de uma rede social. Ele estava sem partido desde agosto de 2021, quando deixou o MDB.

Na mesma quadra em que o evento de filiação foi realizado, manifestante pró-governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) fizeram manifestação.





Com informações: g1