Requião Filho vota em Curitiba, projeta segundo turno e critica decisões da Justiça Eleitoral

O candidato ao Governo do Paraná, Requião Filho (PDT), votou na manhã deste domingo (4) no Colégio Júlia Wanderley, no bairro Batel, em Curitiba. Acompanhado dos dois filhos, o postulante conversou com a imprensa após registrar seu voto e manifestou otimismo em relação ao avanço para o segundo turno da disputa estadual, ressaltando que uma eventual nova etapa permitirá ampliar o contato direto com a população.



Durante a coletiva, Requião Filho abordou o cenário jurídico eleitoral ao comentar a situação da candidatura de Deltan Dallagnol. O candidato apontou que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deu uma repreensão ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PR) e defendeu que os julgamentos da Justiça Eleitoral sejam estritamente técnicos, alertando que decisões pautadas por aspectos ideológicos representam um risco à democracia.

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No âmbito da eleição para a Presidência da República, o pedetista avaliou de forma positiva as medidas recentes do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e declarou ter a expectativa de que a disputa nacional seja definida ainda neste primeiro turno.

Ao finalizar suas declarações, Requião Filho apresentou suas diretrizes para a gestão do Estado, criticando o excesso de propaganda governamental e defendendo ações mais concretas de cuidado com a população. O candidato enfatizou que suas prioridades incluem a redução do custo de vida no Paraná e o direcionamento de recursos para o fortalecimento da saúde, segurança pública e educação, com foco no atendimento às famílias de menor renda.