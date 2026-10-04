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ELEIÇÕES 2026

Requião Filho vota em Curitiba, projeta segundo turno e critica decisões da Justiça Eleitoral

Candidato do PDT ao governo estadual registrou seu voto no Colégio Júlia Wanderley na manhã deste domingo (4)

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Requião Filho vota em Curitiba, projeta segundo turno e critica decisões da Justiça Eleitoral
Autor Requião Filho após votação na capital - Foto: Reprodução CBN Curitiba

O candidato ao Governo do Paraná, Requião Filho (PDT), votou na manhã deste domingo (4) no Colégio Júlia Wanderley, no bairro Batel, em Curitiba. Acompanhado dos dois filhos, o postulante conversou com a imprensa após registrar seu voto e manifestou otimismo em relação ao avanço para o segundo turno da disputa estadual, ressaltando que uma eventual nova etapa permitirá ampliar o contato direto com a população.

Durante a coletiva, Requião Filho abordou o cenário jurídico eleitoral ao comentar a situação da candidatura de Deltan Dallagnol. O candidato apontou que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deu uma repreensão ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PR) e defendeu que os julgamentos da Justiça Eleitoral sejam estritamente técnicos, alertando que decisões pautadas por aspectos ideológicos representam um risco à democracia.

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No âmbito da eleição para a Presidência da República, o pedetista avaliou de forma positiva as medidas recentes do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e declarou ter a expectativa de que a disputa nacional seja definida ainda neste primeiro turno.

Ao finalizar suas declarações, Requião Filho apresentou suas diretrizes para a gestão do Estado, criticando o excesso de propaganda governamental e defendendo ações mais concretas de cuidado com a população. O candidato enfatizou que suas prioridades incluem a redução do custo de vida no Paraná e o direcionamento de recursos para o fortalecimento da saúde, segurança pública e educação, com foco no atendimento às famílias de menor renda.

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