Requião Filho promete fazer oposição consciente; assista

O deputado estadual Requião Filho (PT), atual líder da oposição na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), afirmou nesta quinta-feira, 16, em entrevista ao site TNOnline, que deve cobrar um debate mais aprofundado e maior transparência em relação às ações do governo Ratinho Junior (PSD). Conhecido por ser um crítico do atual governo desde o início do seu mandato anterior, o deputado promete fazer uma oposição consciente. (Veja vídeo abaixo).

“Trabalho cobrando transparência e para que o debate seja mais aprofundado. Eu acho que nos últimos anos, a Alep tem diminuído o debate, ele tem ficado muito raso, praticamente uma casa de carimbos e isso não é bom para a democracia. Nós temos que ter pesos e contrapesos, balancear e fiscalizar. Então, nós vamos cobrar essa fiscalização e esse combate com muita veemência, dentro do plenário da Alep, buscando que os assuntos sejam sempre em favor do interesse público, não de grupos econômicos”, declarou o deputado.

Requião Filho avalia que os primeiros meses do novo governo de Ratinho Junior não tem nada de novo. Segundo o deputado, até o momento, o governo tem sido “mais do mesmo”, com muita propaganda e poucos investimentos.

“O governo continua o mesmo. Ele já anunciou recentemente alguns bilhões em obras no estado do Paraná, e eu fui ver o orçamento e descobri que essas obras não estão no orçamento, por isso, estamos questionando, como oposição. A propaganda está bonita, a realidade está feia. De onde vem o dinheiro para essas obras, quem vai pagar por elas se elas não estão no orçamento? Seriam apenas mais promessas? Para mim, parece que é mais do mesmo”, alegou o líder da oposição.

Copel e Pedágio

Requião Filho defende que a privatização da Copel ainda é reversível, assim como o modelo de pedágio defendido pelo atual governo do Estado. Para ele, o governo Lula é fundamental para que ambos os assuntos sejam revisados.

“Nós da oposição não concordamos com a privatização da Copel, nós achamos que é um retrocesso. Aumenta custos, diminui investimentos, e piora o serviço. É possível reverter a privatização porque, antes de mais nada, ela é uma decisão política. Ela está baseada em um decreto do ex-presidente Jair Bolsonaro, que pode ser revogado a qualquer momento pelo presidente Lula”, disse.

De acordo com o novo líder da oposição na Alep, o modelo de pedágio defendido pelo Governo Ratinho Júnior deve sair mais caro do que o anterior, com menos previsão de obras, por isso, ele defende que o assunto seja rediscutido. Ele acredita que o fato de Lula estar na presidência e as rodovias serem pedagiadas pelo governo federal, traz esperança de mudança, porém o posicionamento do Ministro dos Transportes, Renan Filho, que tem relutado em alterar isso, pode atrapalhar.

“O Lula na presidência nos dava sim a esperança de mudar este modelo, para termos um pedágio com mais obras pelo menor preço, porém, o ministro Renan, tem relutado em alterar isso e nós, estamos cobrando do governo federal a promessa de campanha. Lula esteve aqui no Paraná e disse que iria trabalhar por um pedágio com preço justo e com obras. Eu não consigo entender como o Ratinho defende um modelo de pedágio que sairá mais caro do que o que era antes e tem pelo menos 15 novas praças. O Paraná não pode sofrer mais 20, 30 anos na mão de um pedágio que roube nossa economia”, finalizou o parlamentar.

Assista a entrevista completa:

Por Aline Andrade.



