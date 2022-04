Da Redação

Requião anuncia pré-candidatura ao governo do Paraná pelo PT

O ex-governador Roberto Requião anunciou neste domingo (13) que vai se filiar ao PT e lançou sua pré-candidatura para a disputa do governo do Paraná nas eleições deste ano. O anúncio foi feito por Requião em uma publicação em seu perfil oficial no Twitter.

Agora é oficial! Deixo claro para onde vou e porque vou. pic.twitter.com/zx34DvbM7K — Roberto Requião (@requiaooficial) March 13, 2022

Segundo o ex-governador, a filiação ao novo partido está marcada para sexta-feira (18). "Eu levo à frente a minha pré-candidatura ao governo do estado para por uma ordem na casa e acabar com os erros. Minha gente, vamos juntos. Espero que, no país inteiro, atitudes como a minha sejam acompanhadas pelas pessoas que têm lucidez sobre o que está acontecendo. Pelo Paraná e pelo Brasil, vamos em frente. Me filio ao PT no dia 18", disse em vídeo publicado na rede social.

