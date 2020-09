Requerimento pede crédito emergencial para trabalhadores do setor de eventos - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

A deputada estadual Luciana Rafagnin (PT) protocolou nesta quarta-feira (5) na Assembleia Legislativa do Paraná um requerimento ao governador Carlos Massa Ratinho Júnior (PSD), solicitando a criação de uma linha de crédito emergencial específica para o setor de eventos no Paraná. A proposta visa facilitar e agilizar o socorro a um dos setores que, desde o início da decretação de calamidade pública, tem sido afetado pelas restrições impostas e necessárias para inibir o avanço da proliferação do novo coronavírus.

"Para evitar aglomerações, sofreu impacto direto e foi um dos primeiros a paralisar suas atividades. É também um dos que mais empregam e movimentam a economia dos municípios", disse a deputada Luciana. "Hoje, após cinco meses de restrições, amarga enormes prejuízos para trabalhadores e empresários", completou.

No requerimento ao governador, Luciana lembra que esse segmento envolve uma gama muito grande de profissionais, de diversas categorias, que atuam na promoção de festas de casamento, formaturas, shows, espetáculos culturais, de entretenimento, feiras e festas infantis, entre outras.

"São famílias afetadas que, ao não poderem trabalhar, não têm de onde tirar seu sustento. A realidade é de crescimento no número de empresas fechadas e de desemprego em larga escala. Muito preocupante", disse.

A deputada solicita que o Estado do Paraná crie essa linha específica, com juros acessíveis e tempo de carência adequado à projeção de um retorno dessas atividades, que seja diferente daquela já proposta pela Fomento Paraná e que, segundo ela, poucos conseguem acessar.