Repórter que fez paródia para comemorar mortes em confronto é demitido

O caso gerou grande repercussão

A TV Band demitiu o repórter que comemorou com uma paródia de uma música da Xuxa a morte de três bandidos que morreram ao confrontar a Polícia Militar (PM), em Foz do Iguaçu, oeste do Paraná.

Dirceu Farias Rocha Júnior, conhecido como Júnior Rocha, era repórter da TV Tarobá, afiliada da TV Band no Paraná, e falava de um confronto armado que resultou na morte de três criminosos.



No momento em que falava sobre o fato na edição regional do Brasil Urgente, Rocha fez uma paródia de uma canção antiga da Xuxa: "Três bandidos foram assaltar uma residência aqui na fronteira, o Choque e a Rocam chegaram e pá pá pá, e os bandidos estão no inferno a queimar", cantarolou enquanto fazia sinais com mão, fazendo referência a uma arma.

Isso é um jornalista? Isso é jornalismo? Isso é o Paraná. Isso é o Brasil em 2022. pic.twitter.com/N3dUA5mwWb — Benett (@Benett_) July 20, 2022

O jornalismo da Band não considerou a atitude do profissional adequada. O caso causou grande repercussão e, por conta disso, Dirceu foi desligado da emissora. A edição regional do Brasil Urgente, onde o jornalista trabalhava, também recebeu uma advertência.

O repórter usou seus stories para ironizar o caso. “Tem gente que não gostou muito. Talvez se eu estivesse do lado de bandido e falando mal da nossa polícia, violenta, truculenta e opressora, iriam curtir”, disse. “Nunca foi tão fácil escolher um lado. Viva à gloriosa Polícia Militar do Paraná! Que o bem sempre vença o mal!”, completou.

