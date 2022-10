Repercussão: pai oferece cigarro e cocaína ao filho de 4 anos, no PR

Da Redação

O caso causou indignação nos internautas

A atitude de um pai está causando revolta na população de Maringá, norte do Paraná. O homem publicou um vídeo em seu perfil em uma rede social, onde aparece oferecendo um cigarro e droga ao filho, de apenas 4 anos. As imagens repercutiram na web nessa quinta-feira (20).

No registro, é possível ver o homem oferecendo o cigarro ao garoto, que se nega a fumar. Já em outra imagem, a criança aparece segurança uma nota de dinheiro enrolada e restos de cocaína.

Assista:

O caso está sendo investigado pelo Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente (Nucria).

Acidente em Maringá

Um acidente de trânsito resultou na morte de um jovem de 24 anos, na noite dessa quinta-feira (20), na BR-376, no Contorno Norte de Maringá, norte do Paraná. A vítima, identificada como Lucas Santos de Oliveira, sofreu um acidente no momento em que retornava do trabalho. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu a ocorrência.

Segundo a corporação, a vítima trabalhava em uma empresa de comunicação visual, próximo à saída para Paiçandu, município vizinho. Ao sair do trabalho, Lucas realizava o mesmo trajeto todos os dias para casa. No entanto, na noite dessa quarta-feira, os familiares estranharam o atraso do rapaz.

Então, o pai do jovem trabalhador decidiu sair em busca do filho e refez o trajeto que Lucas costumava fazer. Nas proximidades do Conjunto Ney Braga, o homem avistou a moto do filho, uma Honda CG 150, no acostamento do Contorno Norte, e o corpo caído a cerca de 75 metros da onde estava a motocicleta.

Com informações do Plantão Maringá.

