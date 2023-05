Renovação das matrículas para alunos da UEL começa nesta terça

Da Redação

Universidade Estadual de Londrina

A Universidade Estadual de Londrina (UEL), por meio da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), orienta que seus estudantes fiquem atentos ao prazo de renovação das matrículas, que tem início nesta terça-feira (2) e se estende até às 23h59 do dia 2 de junho. A renovação das matrículas não tem custo e deve ser realizada no Portal do Estudante de Graduação.

Essa confirmação é obrigatória para todos os estudantes de graduação regularmente matriculados, incluindo os prováveis formandos e os que se encontram em situação de trancamento de curso e desejam retornar no próximo período letivo. Já os estudantes que se encontram na situação de desistentes devem realizar a rematrícula caso queiram retomar os estudos.

Nesta oportunidade, os cerca de 13 mil alunos de graduação da UEL também poderão responder a um questionário, que tem o objetivo de apurar de forma mais aprofundada quais fatores podem desencadear a desistência dos estudantes nesta etapa da trajetória acadêmica. Ele também estará disponível no Portal do Estudante.

“O objetivo é saber quais motivos podem ser geradores da desistência. Se são de ordem financeira, saúde na família, dificuldades de transporte, horários do curso, algum problema de relação interpessoal”, exemplifica a pró-reitora de Graduação da UEL, Ana Márcia Fernandes Tucci de Carvalho. “Já existem muitas pesquisas neste sentido, mas queremos aprofundar ainda mais e saber quais são estes motivos que poderiam ser geradores da desistência”.

O questionário leva cerca de três minutos para ser respondido e as respostas são sigilosas. A iniciativa é das pró-reitorias de Graduação (Prograd); Pesquisa e Pós-graduação (ProPPG); Extensão Cultura e Sociedade (Proex) e Planejamento (Proplan) e setores como o Serviço de Bem-estar à Comunidade (Sebec), Coordenadoria de Processos Seletivos (Cops) e Programa de Apoio à Permanência (Prope).

