Relato sobre suposto OVNI viraliza e faz vaquinha de influencer saltar para mais de R$ 30 mil





A campanha de arrecadação online do influenciador digital Mayk Leão, morador de Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, registrou um salto impressionante nesta terça-feira (2). Após relatar o suposto avistamento de um objeto voador não identificado (OVNI) em suas redes sociais, a "vakinha" destinada à alimentação de animais resgatados por ele ultrapassou a marca de R$ 34 mil. O objetivo inicial era arrecadar R$ 1.200 para ajudar a manter os cerca de 280 bichos que vivem abrigados em seu sítio.

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Emocionado com a mobilização espontânea, Leão explicou que o financiamento coletivo existe há mais de cinco anos e que o novo valor arrecadado garantirá aproximadamente cinco meses de ração e cuidados para os animais. O influenciador ressaltou sua surpresa com a solidariedade do público, afirmando que a ajuda financeira chegou de forma expressiva e simbólica, sem que ele precisasse pedir diretamente no contexto das publicações que viralizaram.

A repercussão do vídeo também se refletiu em seu alcance digital. Antes de publicar as imagens do suposto disco voador no último domingo (31), o influenciador contava com cerca de 42 mil seguidores no Instagram. Em poucos dias, a conta disparou e ultrapassou 1 milhão de seguidores. Assista ao primeiro vídeo sobre o caso no início da matéria.

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O objetivo da vaquinha é ajudar a manter mais de 200 animais que vivem abrigados no sítio do influenciador - Foto: Reprodução/Redes Sociais O objetivo da vaquinha é ajudar a manter mais de 200 animais que vivem abrigados no sítio do influenciador - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Entenda o caso

A ocorrência teve início ainda durante a tarde de domingo (31), quando um objeto incomum teria surgido sobre a serra localizada em frente à propriedade. Segundo Leão, o fenômeno voltou a ser notado durante a noite, momento em que ele conseguiu gravar o ponto luminoso estático no céu antes de desaparecer. Assustado, ele ressaltou aos seus seguidores que a situação foge completamente do seu nicho de trabalho e afirmou que, pelas dimensões e características, a estrutura parecia se tratar de uma nave gigantesca.

Além do suposto avistamento no céu, o morador descreveu uma série de episódios atípicos no entorno de sua propriedade. Ele percebeu um comportamento incomum e agitado de aves e cavalos, que emitiam sinais de alerta e pareciam fixar a atenção em um ponto específico do pasto. A tensão aumentou com o registro de sons estranhos vindos da mata, comparados pelo influenciador ao ruído de uma corda tensionando ou de alguém engasgado. Parte do nervosismo dos animais, no entanto, pode estar associada à presença de um invasor no terreno, flagrado saindo do local de motocicleta logo após o alarme dos bichos.

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Outro fator que chamou a atenção de Mayk foi um tráfego aéreo atípico sobre a região ao longo do dia, evidenciado por diversas trilhas de aviões riscadas no céu. Apesar de seguidores levantarem hipóteses mais terrenas para o fenômeno no céu, o influenciador reiterou que as luzes e a combinação dos eventos bizarros em seu sítio continuam sem explicação.