Regional de Maringá pode perder 2,5 mil vacinas contra covid

A Regional de Saúde de Maringá, que atende também os município vizinhos, pode perder 2,5 mil vacinas contra a Covid-19 a partir desta quinta-feira (16), por conta do vencimento do prazo de validade. Cerca de 600 doses já foram perdidas na região.

De acordo com a secretaria de Saúde de Maringá, aproximadamente 15 mil pessoas estão com a segunda dose atrasada.

A Regional de Saúde informou que outras 3.800 doses que estão na região irão vencer no dia 22 de dezembro. Para evitar que as vacinas sejam descartadas, as doses estão sendo remanejadas para outras cidades.



Como forma de incentivar as pessoas a aderirem a segunda dose, profissionais de saúde estão telefonando para os moradores.

Além disso, o município está com algumas unidades de saúde aplicando as vacinas até 20h. Outra estratégia adotada foi a campanha de vacinação aos domingos.



O intervalo para a aplicação da segunda dose, em Maringá, é de 21 dias para a CoronaVac e de 56 dias para as vacinas da AstraZeneca e Pfizer.

