Região recebe 32.806 mil vacinas contra a Covid-19

Nesta quinta-feira (03), o Estado do Paraná começou a distribuição de 686.884 doses do imunizante, recebidas nos últimos dias. Também estão sendo distribuídos 95.920 medicamentos para as 22 Regionais de Saúde.

"Continuamos acelerando a distribuição de vacinas para que as doses cheguem até as pessoas o mais rápido possível”, afirmou o secretário estadual da Saúde, Beto Preto. “Além disso, o Governo segue apoiando os serviços de Saúde com medicamentos, seja para tratamento da gripe H3N2 ou para intubação de pacientes com Covid-19”.



As vacinas são, em sua maioria, para dose de reforço (322.287); primeira dose em crianças de 5 a 11 anos (256.880); segunda dose para a população acima de 12 anos (58.565); e primeira dose também acima de 12 anos (23.610). Também há um quantitativo para D1, D2 e DR, segundo a solicitação dos municípios (25.542).

São 97 mil Pfizer pediátricas; 159.880 CoronaVac pediátricas; 288.345 AstraZeneca para DR; 23.610 Pfizer D1; 14.100 Pfizer D2; 33.942 Pfizer DR; 44.465 AstraZeneca D2; e 25.542 Pfizer para D1, D2 ou DR, de acordo com a demanda.

Do total de vacinas sendo distribuídas pelo Estado, a 16º Regional de Saúde de Apucarana está recebendo uma quantidade de 25.711, variando entre doses pediátricas, primeiras e segundas doses e doses de reforço. Enquanto isso, a 12º Regional de Saúde de Ivaiporã conta com 7.095 doses.

Os medicamentos, por sua vez, são parte para o tratamento de pacientes com Influenza e parte para o kit de intubação, para atendimento a internados diagnosticados com a Covid-19, sendo 64.400 unidades de Oseltamivir (Tamiflu) e 31.520 para intubação.



Os remédios para o tratamento do coronavírus representam um investimento de mais de R$ 258 mil entre contrapartida da Secretaria da Saúde do Paraná, Ministério da Saúde e doações.





Fonte: Agência Estadual de Notícias.