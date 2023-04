Região: operação conjunta termina com toneladas de maconha apreendidas

Da Redação

A apreensão ocorreu na sexta-feira (7)

Quase três toneladas de maconha foram apreendidas na sexta-feira (7) após um trabalho conjunto entre os Departamentos de Investigações sobre Narcóticos (Denarc) de Maringá e Pato Branco, Polícia Civil do Paraná (PCPR) e Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Iguaraçu, norte do Paraná. A operação acabou com a droga apreendida e uma pessoa presa.

De acordo com as informações das autoridades, uma investigação, que durou cerca de um mês, revelou a existência de uma carreta utilizada no transporte de substâncias ilícitas no estado. Desde então, o veículo passou a ser monitorado pelas autoridades.

O carreta foi abordada no município de Iguaraçu, que fica a 31,3 quilômetros de Maringá. Os policiais encontraram 2.750 quilos de maconha durante a revista.

O motorista do veículo foi questionado sobre a droga e afirmou que a pegou em Guaíra, oeste do Paraná, e a levaria a Minas Gerais. Ele foi preso em flagrante.

O condutor foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Maringá e responderá por tráfico de drogas.

