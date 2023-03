Região: homem morre atropelado por caminhão ao tentar cruzar PR-445

Da Redação

A tragédia foi registrada na noite dessa sexta-feira (3)

Equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram mobilizadas para atender um atropelamento na PR-445, próximo ao 5º Batalhão de Polícia Militar de Londrina, cidade do norte do Paraná, na noite dessa sexta-feira (3). A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) também esteve no local.

De acordo com as informações da corporação, um homem, que até o momento não foi identificado, foi atropelado por um caminhão ao tentar cruzar a PR-445. O motorista do veículo não parou no local para prestar os primeiros socorros, pois ficou com medo de sofrer um linchamento.

Conforme a PRE, o condutor parou alguns metros à frente, em um posto de combustíveis.

O pedestre atropelado ficou no meio da rodovia e isso causou um novo acidente. Um motociclista que passava pelo local, tentou desviar do corpo e acabou caindo na pista, sofrendo alguns ferimentos.

Os socorristas tentaram reanimar a vítima do atropelamento, porém, ele já não apresentava sinais vitais. Portanto, o homem morreu no local.

O motociclista, por sua vez, foi encaminhado para o Hospital Evangélico de Londrina.

