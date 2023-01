Região de Maringá receberá investimento de R$ 52 milhões para a saúde

Da Redação

O governo anunciou o investimento neste sábado (21)

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), confirmou neste sábado (21) mais de R$ 52 milhões em investimentos para os 30 municípios de abrangência da 15ª Regional de Saúde de Maringá. Os recursos incluem obras, equipamentos, veículos e incentivos financeiros para prestadores de serviços do Sistema Único de Saúde (SUS).

“Esses recursos são exclusivos do Tesouro do Estado para saúde. São repasses, obras, convênios para aquisição de equipamentos, kits de saúde bucal e investimentos na saúde da família que incluem automóveis para todas as equipes do Paraná, garantindo o atendimento domiciliar nos 399 municípios”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Dentre os recursos estão R$ 13 milhões para incentivo financeiro aos prestadores de serviço, R$ 1,8 milhão para aquisição de um microscópio cirúrgico para cirurgias neurológicas e R$ 527,8 mil para reforma e adequação da unidade de terapia intensiva (UTI), ambos para a Santa Casa de Maringá.

O pacote também inclui R$ 8,1 milhões para transporte sanitário, incluindo aquisição de ambulâncias, vans, carros, ônibus e micro-ônibus, R$ 6,4 milhões para obras de construção, ampliação e reforma em Unidades Básicas de Saúde (UBS), R$ 6 milhões para compra de equipamentos para a saúde da família e R$ 1,9 milhão para aquisição de equipamentos para a saúde bucal.

Foram confirmados ainda investimentos na ordem de R$ 1,9 milhão para aquisição de equipamentos odontológicos para a Universidade Estadual de Maringá (UEM), R$ 6,5 milhões para aquisição e implementação da rede de Tecnologia da Informação (TI) e ar-condicionado do Hospital da Criança Irmã Calista, e R$ 750 mil para compra de um aparelho arco cirúrgico e um raio-x digital para a Sociedade Beneficente Cristo Rei de Manguari.

Por fim, mais de R$ 4,1 milhões referem-se a compra de equipamentos para hospitais da região e R$ 1 milhão para aquisição de equipamentos hospitalares para a Associação Beneficente Bom Samaritano - Hospital Santa Rita.

“Precisamos agradecer ao Governo do Estado pela sensibilidade em liberar esses recursos. Sabemos que sem saúde não fazemos nada e hoje recebemos esses anúncios com muita alegria”, afirmou o prefeito em exercício de Maringá, Edson Scabora.

PRESENÇAS - Participaram da solenidade o deputado estadual Dr Batista; o representante da Santa Casa de Maringá, José Pereira; o secretário municipal de Saúde de Maringá, Clovis Augusto Melo; o reitor da Universidade Estadual de Maringá, Leandro Vanalli; o prefeito de Floresta e Presidente do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense (Cisamusep), Ademir Luiz Maciel; a diretora da Apae do município de Paranacity, Adriana Oliveira Geraldo; prefeitos, secretários e demais autoridades da Região.

