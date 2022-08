Região: casal de namorados morre atropelado após sofrer queda de moto

Da Redação

O acidente aconteceu na noite desse domingo (14)

Um casal de namorados morreu na noite desse domingo (14) depois de sofrer uma queda de moto na PR-552, em Ourizona, município que fica a 36 km de Maringá, norte do Paraná. Após sofrerem a queda, as vítimas foram atropeladas por um veículo, que ainda não foi identificado, na PR-552, sentido à Mandaguaçu.

A ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE). De acordo com a corporação, Luana Firmino da Costa, de 26 anos, e Kawan Batista Mustapha da Zugui, de 25, ocupavam uma motocicleta Honda CG 160 cilindradas. Por motivos desconhecidos, Kawan perdeu o controle da direção da moto, fazendo com que o casal caísse.

A moto desgovernada caiu sobre a pista de rolamento, enquanto Kawan e Luana ficaram sobre a pista. Nesse momento, foram atingidos por um veículo.

O casal não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Um outro acidente aconteceu após a morte de Kawan e Luana. A condutora de um VW Gol, com placas de São Jorge do Ivaí, que trafegava em um sentido contrário ao casal, se acidentou ao tentar desviar da moto do casal. A mulher, de 33 anos, perdeu o controle da direção e caiu em uma canaleta.

A vítima sofreu apenas ferimentos leves.

O Instituto Médico Legal (IML) de Maringá esteve no local para recolher os corpos de Kawan e Luana.

Com informações do Corujão Notícias.

