Referência nacional, museu é invadido e furtado no Norte do Paraná

O museu é considerado referência nacional em taxidermia

O Museu de História Natural de Cornélio Procópio, no Norte do Paraná, foi alvo de invasão na madrugada desta terça-feira (07), sendo que diversos objetos foram furtados. O museu é considerado referência nacional em taxidermia, técnica de montar e reproduzir os animais em sua forma viva, para exibição ou estudos.

De acordo com informações, o zelador que trabalha há mais de 20 anos no local foi surpreendido ao encontrar diversas gavetas reviradas e materiais espalhados pelo chão da área administrativa.

Conforme o diretor municipal de Turismo, Rogério Alves Carneiro, o criminoso quebrou uma das janelas para invadir o museu. Ele arrombou os armários onde estavam os aparelhos de som que reproduzem os sons dos animais taxidermizados.

Ainda conforme Carneiro, o assaltante também levou do museu um óculos de grau, dois carregadores de celular, um fone de ouvido e materiais de limpeza. "O invasor não teve acesso aos acervos, pois são fechados com chaves e ficam separados por portas de vidro. Estamos reforçando a segurança com dois vigilantes noturnos e instalação de câmeras de segurança”, afirmou o diretor.

O Museu de História possui diversas seções para exibição de animais de diferentes regiões do país, como Pantanal, Cerrado, Mata Atlântica, Amazônia e também animais exóticos de outros continentes. O acervo pertence ao professor João Galdino e foi destaque na BBC em reportagem publicada pela emissora britânica em 2016.

Fonte: Informações RicMais.

