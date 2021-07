Da Redação

Redemoinhos de poeira são registrados no Paraná; vídeo

Durante a tarde de domingo (11), em Marilena, região noroeste do Paraná, dois redemoinhos de poeira foram registrados. Moradores, que ficaram assustados com o fenômeno natural, gravaram um vídeo do momento. Assista:

O técnico em Meteorologia e “caçador de tempestades” da Stormaringá, Acácio Cordioli, disse que se trata de um redemoinho. Ainda segundo ele, nesse período do ano é comum. No entanto, dois ao mesmo tempo ele nunca tinha visto.

“Primeira vez que vejo dois assim. Eles se formam quando uma coluna de ar quente sobe rapidamente na atmosfera, fazendo com que a poeira em superfície suba ganhando giro. Nessa época do ano de seca são comum. Principalmente em locais com tem bastante poeira e terra eles acabam ficando bem visíveis”, disse Cordioli.

Os redemoinhos não deixaram estragos na zona rural de Marilena, segundo os moradores.

As informações são do GMC Online.