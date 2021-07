Redemoinho de poeira é registrado no noroeste paranaense

Da Redação

Na tarde deste domingo, 11, em Porto Maringá, em Marilena, região noroeste do Paraná, foi registrado um redemoinho de poeira.

continua após publicidade .

Esse fenômeno, de acordo com o meteorologista Fábio Luengo, se forma por causa da temperatura do ar e do solo muito elevadas. O redemoinho dura poucos minutos, mas pode provocar ventos fortes. Ele não chega a ser um tornado porque não vem de uma nuvem.

"O que mais chama a atenção é a semelhança com um tornado. É totalmente diferente de um tornado, porque não tem uma nuvem. Pode provocar fortes rajadas de ventos, que podem chegar a 90 km/h", explicou o meteorologista.

continua após publicidade .

O redemoinho de poeira se forma em qualquer estação, mas na primavera é mais comum porque a atmosfera fica mais instável. No Paraná, o fenômeno pode aparecer mais nas regiões norte e oeste do estado.

Com informações: G1