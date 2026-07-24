Rede estadual de ensino do Paraná retorna às aulas na próxima segunda-feira

As atividades serão retomadas nas 2.082 escolas estaduais, distribuídas pelos 399 municípios do Paraná, conforme o calendário oficial da Seed-PR

Mais de 1,1 milhão de estudantes da rede estadual de ensino retornam às aulas nesta segunda-feira (27) para o início do segundo semestre letivo. As atividades serão retomadas nas 2.082 escolas estaduais, distribuídas pelos 399 municípios do Paraná, conforme o calendário oficial da Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR).

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O segundo semestre será marcado pela continuidade das ações de reforço da aprendizagem e pela preparação dos estudantes para as principais avaliações educacionais. Entre os destaques estão os Aulões do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), promovidos pela Seed-PR em diferentes Núcleos Regionais de Educação (NRE), com foco na revisão de conteúdos, resolução de questões e orientações para os estudantes da rede estadual.

Outro destaque do segundo semestre será a realização da Prova Paraná Mais, que integra o programa Aprova Paraná Universidades. A avaliação permitirá que estudantes da rede estadual concorram a cerca de 4,7 mil vagas em instituições públicas de ensino superior parceiras do Estado.

A principal novidade desta edição é a adesão da Universidade Federal do Paraná (UFPR), que passa a integrar o programa. Também participam a Universidade Estadual de Londrina (UEL), Universidade Estadual de Maringá (UEM), Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro), Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), Universidade Estadual do Paraná (Unespar)

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Na sequência, os estudantes também participarão do Enem, principal mecanismo de acesso ao ensino superior no Brasil e porta de entrada para programas como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Datas de destaque do segundo semestre

- 6 de agosto: Aulão Enem, NRE Ponta Grossa (data sujeita à confirmação)

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- 20 de agosto: Aulão Enem, NRE Cascavel (data sujeita à confirmação)

- 24 de setembro: Aulão Enem, NRE Maringá (data sujeita à confirmação

- 8 de outubro: Aulão Enem, NRE Toledo (data sujeita à confirmação)

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- 27 e 28 de outubro: Prova Paraná Mais (para 3º ano do Ensino Médio)

- 8 e 15 de novembro: Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)

- 18 de dezembro: encerramento do ano letivo