Rede estadual abre matrículas e rematrículas para o ano letivo de 2024

A partir da próxima segunda-feira (23), abrem as matrículas e rematrículas da rede estadual de ensino do Paraná para 2024. O processo seguirá aberto até 10 de novembro.

Todo o procedimento é online, pelo site da Secretaria de Educação, na opção “Matrícula On-line”, na Área do Aluno. O responsável legal do aluno precisa conferir e/ou atualizar o cadastro e confirmar a vaga na escola que o filho estuda. Ou, caso queira trocar, indicar até três instituições de ensino.

O estudante entrará no Cadastro de Espera de Vaga Escolar (Ceve) e o responsável deverá entrar na “Área do Aluno”, a partir de 23/11/2023, para ver o resultado da solicitação e a partir do dia 27/11/2023 para confirmar a matrícula.

Se nenhuma das opções for contemplada, o estudante permanecerá na instituição de ensino direcionada pela Seed-PR, para a conclusão do processo. A partir do dia 02/01/2024, poderá entrar na lista de espera de outra(s) instituição(ões) de ensino novamente.

O estudante não aprovado no ano letivo de 2023 manterá sua matrícula na instituição de ensino de origem.

