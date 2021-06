Rede americana Starbucks deve abrir em Curitiba em 2021

Continua após publicidade

Sem pressa: é assim que a Starbucks quer crescer e expandir no Brasil em meio à pandemia da Covid-19. A empresa, que já tem 128 lojas abertas no país, pretende abrir outras ao longo deste ano, em especial no segundo semestre. E, embora não abra exatamente quantas serão inauguradas, nesta terça-feira (1º), o café americano abriu mais uma loja em Florianópolis.

"Nós dizemos que a Starbucks é o seu terceiro lugar, porque ele é o local entre sua casa e o seu trabalho. Neste ano, vamos continuar a crescer em Santa Catarina, Distrito Federal, São Paulo, onde já temos lojas, mas mercados novos. Vamos chegar a Curitiba, Porto Alegre e Belo Horizonte, e, com isso, vamos não só levar café para as cidades principais, mas escutar estes mercados", afirma Claudia Malaguerra, diretora-geral da Starbucks no Brasil.

Além do "terceiro lugar", a Starbucks quer fortalecer uma quarta opção —utilizando as plataformas digitais para isso. "Queremos ouvir nossos consumidores não só nas lojas físicas, mas nos canais digitais, como as redes sociais, e garantir que teremos um relacionamento significativo com o nosso consumidor", diz Sandra Collier, gerente de Marketing da SouthRocks.

As ações acontecem após uma queda de 29,7% no lucro global da companhia no primeiro trimestre de 2021 em relação ao mesmo período do ano passado. Por ação, a empresa lucrou US$ 0,53.

Com informações da CNN BRASIL