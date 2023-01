Recorde: Filas na BR-376 ultrapassam 50 Km no sentido Curitiba

Da Redação

Quem decidiu voltar de viagem nesta terça-feira (03) com o pensamento de que encontraria menos trânsito, se enganou. Os motoristas que trafegaram pela BR-376, por volta das 07h15, se depararam com um congestionamento que ultrapassou 50 quilômetros.

As informações passadas pela concessionária Arteris Litoral Sul, responsável pelo trecho, apontam que os motoristas que pegaram a estrada no sentido Santa Catarina – Curitiba/Paraná sentiram o efeito do trânsito já em Joinville.

Ainda segundo a Arteris, a fila causada pelo controle de tráfego na BR-376, onde houve o deslizamento nos últimos meses, começa a cerca de 37 Km da divisa entre os estados, ainda na BR-101.

O trânsito fica ainda mais complicado na região do trevo de Garuva, onde os veranistas do litoral paranaense se juntam à fila de quem segue de Santa Catarina. Na sequência, a proximidade do pedágio também causa ainda mais lentidão.

Os motoristas podem conferir a movimentação nas estradas em tempo real, através do Twitter "Rodovias Paraná". Confira uma postagem feita nesta terça-feira (03), por volta das 09 horas:

⚠ BR-277 - Desvio Operacional no km 41



Curitiba → Paranaguá

Condições do Tráfego: Fila de 6 Km.

Final de Fila: Km 47.



Paranaguá → Curitiba

Condições do Tráfego: Fila de 12 Km.

Final de Fila: Km 30.#DERParaná — Rodovias Paraná (@rodovias_parana) January 3, 2023





Fonte: Informações RicMais.

