Recenseadora do IBGE sofre importunação e ameaça durante entrevista

A vítima registrou um boletim de ocorrência

Uma recenseadora do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) foi alvo de importunação sexual, ameaça e desacato em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, durante uma entrevista realizada para o Censo Demográfico 2022. A vítima registrou um boletim de ocorrência.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, em um certo momento da entrevista, o homem falou: "você não está vendo que eu sou macho? Daqui a pouco vai perguntar o tamanho da minha [genitália]".

Após o caso, a trabalhadora foi orientada a prestar uma queixa.

De acordo com a coordenadora de área do IBGE em Ponta Grossa, nenhum recenseador pode supor respostas para as perguntas, mesmo que pareçam óbvias. O morador precisa fornecer a informação.



Além disso, responder o Censo é lei e também um dever dos brasileiros previsto em decreto. Conforme texto, "toda pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, é obrigada a prestar as informações solicitadas pelo IBGE".

A legislação que torna obrigatória a participação no Censo é a mesma que garante o sigilo das informações repassadas. Em todos os 5.568 municípios brasileiros, os questionários do Censo 2022 estão sendo feitos desde 1º de agosto.

Com informações do G1.

