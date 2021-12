Da Redação

Recém-nascidos são vestidos como ‘presépio vivo’; assista

Na noite de sexta-feira (24), véspera de Natal, um grupo de bebês recém-nascidos foi transformados em "presépio-vivo" em uma UTI neonatal de Curitiba, no Paraná. A ação, realizada para tornar a data especial um pouco mais leve e alegre, aconteceu no Hospital Nossa Senhora das Graças, no bairro Mercês, e emocionou pais e familiares.

A confecção das roupinhas foi preparada pela costura do hospital. “Os bebês foram caracterizados de Jesus, Maria, Três Reis Magos, estrela de Davi e alguns animaizinhos”, informou o Nossa Senhora das Graças.

Nas redes sociais, internautas elogiaram a ação: “Que ação maravilhosa! Este sim é o espírito de Natal, pois a luta diária destes bebês enche os nossos corações de esperança”, descreveu um comentário. “Que presépio mais lindo”, disse outro.

Confira o vídeo publicados nas redes sociais do hospital:

