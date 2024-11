Recém-nascido engasga com leite e é salvo por socorristas do Samu

Siga o TNOnline no Google News

Um bebê recém-nascido de apenas 18 dias de vida se engasgou com leite materno neste domingo (27) e foi salvo por socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), em Cascavel (PR).

Conforme informações do portal CGN, o fato aconteceu em uma residência localizada na Rua das Samambaias, no bairro Guarujá. O bebê se engasgou e a equipe conseguiu realizar as manobras na criança.

O recém-nascido recebeu os primeiros atendimentos e, na sequência, foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Tancredo para melhor avaliação do estado de saúde.