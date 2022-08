Recém-nascido é encontrado morto no quarto de adolescente

Da Redação

Jovem deixou o corpo dentro de uma bolsa, no guarda-roupas do quarto

Um recém-nascido foi encontrado morto no quarto de uma adolescente de 14 anos, em São José dos Pinhais, no Paraná. De acordo com a polícia, a adolescente deu à luz neste domingo (7) enquanto tomava banho. Ela deixou o corpo dentro de uma bolsa, no guarda-roupas do quarto. A informação chegou até a Polícia Militar (PM) por meio da Patrulha Escolar Comunitária, e a menina confessou que abortou o bebê e escondeu o feto no local.

O investigador Foggiatto, da Delegacia de São José dos Pinhais, deu detalhes da situação. Segundo ele, a adolescente escondeu a gravidez da família. “Ela teve o bebê no banheiro da própria residência e acabou abortando”, disse à Banda B.

Ao ir para a escola, já nesta segunda-feira (8), a adolescente comentou a situação com uma amiga. A colega, por sua vez, revelou o caso para uma professora, que chamou a Patrulha Escolar.

“Ela acabou confessando que tinha abortado e que o feto estava no guarda-roupas do seu quarto, em uma mochila vermelha. A equipe foi até o local e encontrou o feto”, descreveu Foggiatto.

O Instituto Médico Legal (IML) esteve no local e recolheu o corpo do recém-nascido. A adolescente foi levada pelo pai até um hospital. Ela deverá ser ouvida na Delegacia de São José dos Pinhais, que irá investigar o caso.

Com informações da Banda B.

