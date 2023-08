Recém-nascida morre engasgada com leite durante amamentação no PR

Uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, foi acionada para atender uma situação de engasgamento na noite dessa sexta-feira, 11 de agosto. De acordo com as informações da corporação, uma bebê de apenas 10 dias ficou com as vias respiratórias obstruídas enquanto era amamentada pela mãe.

continua após publicidade

O tio da recém-nascida, Jeferson Orêncio, conversou com a equipe de reportagem da Banda B e afirmou que a família tentou reanimar a criança através das manobras de primeiros socorros.

“Tentei reanimar ela, com medo, porque ela é muito pequena. A mãe dela ligou pros Bombeiros que foram dando as instruções de reanimação por telefone. Quando a ambulância chegou, eles fizeram de tudo, mas não adiantou. Muito triste, apenas 10 dias, tinha tudo pela frente”, afirmou o tio.



continua após publicidade

A fatalidade foi registrada no bairro Jardim das Américas, em Curitiba.

Para ler a matéria completa, acesse a Banda B, parceira do TnOnline.

Siga o TNOnline no Google News