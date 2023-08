Recém-nascida morre com tiro na cabeça em Maringá; pais estão feridos

Uma bebê recém-nascida, de apenas 45 dias de vida, morreu na manhã desta quarta-feira (2), após ter sido baleada na cabeça em Maringá, no Noroeste do Paraná. O pai, de 26 anos, e a mãe da criança, de 22, também foram atingidos pelos disparos.

O caso foi registrado em uma rua do bairro Conjunto Edwaldo Bueno Neto, próximo à casa da família. De acordo com a Polícia Militar (PMPR), o crime teria acontecido após uma discussão entre um suspeito e o pai da bebê. Na briga, o suspeito sacou uma arma e fez vários disparos.

Segundo a polícia, a recém-nascida estava no colo da mãe no momento em que foi atingida pelo disparo. Conforme os socorristas do Corpo de Bombeiros, a bebê morreu no local. O casal foi socorrido em estado grave e encaminhado para o Hospital Universitário de Maringá.

A PMPR afirmou que a arma usada no crime foi uma pistola 9 milímetros. O autor dos tiros fugiu do local em um carro e ainda não foi localizado.

