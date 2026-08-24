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Recém-nascida é encontrada em sacola de lixo no Paraná

A criança, que ainda estava com cordão umbilical e placenta, foi encaminhada ao Hospital de Clínicas

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Recém-nascida é encontrada em sacola de lixo no Paraná
Autor A recém-nascida foi socorrida e encaminhada ao Hospital de Clínicas - Foto: Reprodução

Uma bebê recém-nascida foi resgatada após ser encontrada dentro de uma sacola de lixo na madrugada desta segunda-feira (24), no bairro Guarituba, em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba. A criança, que ainda estava ligada ao cordão umbilical e à placenta, foi descoberta de forma inusitada por uma moradora local que ouviu o choro e acreditou se tratar de um gato machucado.

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A dona de casa Kátia Andreia Beje relatou que, ao escutar os ruídos do lado de fora de sua residência, saiu para verificar a situação temendo por seus animais de estimação. Durante a verificação, ela se deparou com um saco transparente coberto por uma toalha preta e, ao manusear o volume, percebeu que havia uma criança suja em seu interior. Imediatamente, Kátia procurou a ajuda de um vizinho e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A recém-nascida foi socorrida e encaminhada ao Hospital de Clínicas, na capital paranaense, onde deu entrada por volta das 4h. De acordo com a assessoria da unidade de saúde, a menina chegou ao local apresentando um quadro de hipotermia e algumas lesões. Os exames iniciais levantaram a suspeita de duas fraturas, sendo uma na clavícula e outra no fêmur. Apesar das condições adversas e dos ferimentos, a equipe médica informou que o estado de saúde da bebê é considerado bom.

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Emocionada com o resgate, Kátia descreveu a menina como esperta e expressou gratidão por ter conseguido encontrá-la a tempo, afirmando que a criança tem "cara de Luísa". Logo após a internação da bebê, a Polícia Militar foi notificada sobre a ocorrência. O caso agora está sob a responsabilidade da Polícia Civil, que instaurou uma investigação para identificar e localizar os responsáveis pelo abandono da criança.

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abandonos Piraquara polícia civil RECÉM-NASCIDOS resgate de crianças violência infantil
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