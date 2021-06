Recém-nascida é deixada em portão de casa no Paraná

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Uma recém-nascida foi deixada no portão de uma casa na Cidade Industrial de Curitiba (CIC) na madrugada desta quarta-feira (23). A menina estava enrolada em cobertores e foi encontrada pelo dono da residência, que chegou por volta da meia-noite.

O homem disse que a menina ainda estava com parte do cordão umbilical. Ele tentou entrar em contato com socorro, mas foi orientado a chamar a Polícia Militar (PM).

Quando a equipe chegou, os policiais encaminharam a criança para o Hospital do Trabalhador. Os policiais informaram que a menina passa bem, que a médica disse que a criança provavelmente nasceu na tarde de terça-feira (22).

A Polícia Civil informou que abriu inquérito para investigar o abandono.

Câmeras de segurança de uma casa registraram uma mulher caminhando sozinha no endereço. A polícia investiga para descobrir se ela seria a mãe da menina; Veja:

Vídeo que o site Banda B teve acesso, que mostra a suposta mãe tnonline