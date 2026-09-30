Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
INOVAÇÃO

Receita Federal testa biometria por palma da mão na Ponte da Amizade

Projeto-piloto monitora o fluxo de quem entra no Brasil; tecnologia ainda não está associada ao CPF dos viajantes e deve operar em novembro

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Receita Federal testa biometria por palma da mão na Ponte da Amizade
Autor O projeto-piloto é o primeiro do tipo a ser instalado em uma fronteira brasileira - Foto: Reprodução

A Receita Federal iniciou nesta quarta-feira (30) a fase de testes de um sistema de identificação biométrica pela palma da mão para pedestres que cruzam a Ponte Internacional da Amizade, na fronteira entre o Paraguai e o Brasil, em Foz do Iguaçu (PR). O projeto-piloto é o primeiro do tipo a ser instalado em uma fronteira brasileira e, neste momento inicial, abrange apenas as pessoas que saem do país vizinho e ingressam no território nacional. A escolha da ponte, que liga Foz a Cidade do Leste, deve-se ao intenso fluxo diário de pessoas, o que cria um cenário ideal para avaliar a viabilidade e a eficiência da nova ferramenta.

-LEIA MAIS: Em oito meses, Paraná cria mais de 76 mil vagas de emprego com carteira assinada

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A tecnologia será testada ao longo do mês de outubro, com previsão de que o funcionamento oficial comece em novembro. O equipamento funciona reconhecendo as características da palma da mão do pedestre, o que permite registrar a data e o horário exatos da travessia e identificar caso aquela mesma pessoa passe pelo local em ocasiões posteriores. Trata-se de um mecanismo de controle de fluxo que, nesta etapa do projeto, foca na repetição do trajeto.

Por enquanto, o sistema atua de forma isolada e a biometria não está vinculada ao Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). Isso significa que a máquina reconhece a mão que já passou por ali, mas não a associa automaticamente à identidade civil do viajante. A Receita Federal ainda não detalhou como será o processo de cadastramento dos usuários quando a operação oficial tiver início, tampouco informou se os dados captados poderão futuramente ser cruzados e compartilhados com os bancos de informações de outros órgãos públicos.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
biometria controle de fluxo Foz do Iguaçu receita federal Tecnologia
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV