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FOZ DO IGUAÇU

Receita Federal apreende veículo com 146 kg de cabelo humano no Paraná

O veículo foi apreendido durante uma ação de fiscalização realizada na BR-277

Escrito por Da Redação
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Receita Federal apreende veículo com 146 kg de cabelo humano no Paraná
Autor Cabelo humano foi apreendido pela Receita Federal - Foto: Reprodução/CGN

Um veículo apreendido na noite de quarta-feira (12), durante uma fiscalização na região de fronteira, será deslacrado nesta quinta-feira (13) pela Receita Federal em Foz do Iguaçu. No compartimento de carga, os agentes encontraram aproximadamente 146 quilos de cabelo humano.

-LEIA MAIS: Defesa Civil monitora 11 áreas de risco mapeadas em Apucarana

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Segundo a Receita Federal, a procedência e a situação fiscal da mercadoria ainda serão apuradas. O veículo foi apreendido durante uma ação de fiscalização realizada na BR-277.

A abertura do compartimento lacrado e a apresentação da carga estão previstas para as 14h desta quinta-feira, na Alfândega da Receita Federal em Foz do Iguaçu. A ação deverá fornecer novos detalhes sobre a origem e as condições de transporte do material.

Com informações do CGN

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