Receita Federal apreende R$ 67 mil em ampolas de emagrecedor escondidas em caixas de perfume

Material sem registro sanitário estava oculto na bagagem de uma brasileira que alegou ter recebido R$ 50 para realizar o transporte

Servidores da Receita Federal apreenderam 633 ampolas de medicamentos emagrecedores clandestinos ocultas no interior de embalagens de perfumes na tarde da última terça-feira (29), durante fiscalização de rotina na Ponte Internacional da Amizade, em Foz do Iguaçu.

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Avaliada em R$ 67,6 mil, a carga ilegal era transportada na bagagem de uma passageira brasileira que viajava a bordo de uma van de transporte público de passageiros na fronteira entre o Brasil e o Paraguai.

Durante a abordagem realizada pelos agentes fiscais, a mulher afirmou que receberia apenas R$ 50,00 pelo transporte da bagagem e alegou desconhecer a presença das substâncias medicinais, acreditando tratar-se apenas de fragrâncias importadas.

Após a verificação inicial e a retenção do material, a passageira foi liberada no local, mas a Receita Federal informou que encaminhou uma representação fiscal para fins penais aos órgãos competentes para a devida apuração das responsabilidades criminais.

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As ampolas apreendidas foram encaminhadas à Alfândega de Foz do Iguaçu, onde permanecerão retidas até o cumprimento dos trâmites administrativos que antecedem a sua destruição.

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A autoridade fiscal alerta que a introdução de medicamentos sem registro nos órgãos de vigilância sanitária e sem controle de origem ou armazenamento adequado representa severos riscos à saúde pública, e reforça que o patrulhamento na região de fronteira segue intensificado para conter o contrabando e o descaminho.