Receita Federal apreende R$ 3 mi em mercadorias nos Correios

Servidores da Receita Federal realizaram uma operação de cinco dias no Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas dos Correios em Londrina. Foram apreendidos cerca de 3.900 volumes, com mercadorias que tem um valor preliminarmente estimado em R$ 3,5 milhões.

continua após publicidade

Os produtos mais apreendidos foram telefones celulares, com frequência enviados em fardos com mais de dez unidades. Também foram retidas várias garrafas de vinho argentino, perfumes e cosméticos. Cigarros eletrônicos e suas essências, que têm a importação proibida no Brasil, também foram apreendidos pela Receita Federal em grande quantidade, assim como cartuchos de tinta para impressora com indícios de falsificação. (Veja as mercadorias apreendidas).

Servidores da Receita Federal realizaram uma operação de cinco dias no Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas dos Correios em Londrina. Foram apreendidos cerca de 3.900 volumes, com mercadorias que tem um valor preliminarmente estimado em R$ 3,5 milhões. tnonline continua após publicidade

A operação da Receita Federal, que contou com o apoio dos Correios, busca impedir a entrada de produtos que prejudiquem a indústria e o comércio brasileiro, uma vez que o ingresso de produtos falsificados ou que não tenham sido taxados promove uma concorrência desleal, prejudicando os empresários brasileiros que agem dentro da legalidade. O órgão também promove as retenções para impedir a circulação de produtos que possam causar danos ao consumidor, como produtos falsificados e sem as certificações necessárias.



Siga o TNOnline no Google News