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SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

Receita Federal apreende meio milhão em vinhos de luxo na BR-277, no Paraná

Motorista alegou aos agentes que transportava a bebida para um amigo e que dava carona aos demais ocupantes do carro

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Receita Federal apreende meio milhão em vinhos de luxo na BR-277, no Paraná
Autor Após a fiscalização, o carro e as garrafas foram encaminhados à Alfândega da Receita Federal em Foz do Iguaçu - Foto: Receita Federal

A Receita Federal apreendeu cerca de R$ 500 mil em vinhos estrangeiros de alto padrão na madrugada deste domingo (6), na rodovia BR-277, em São Miguel do Iguaçu, no oeste do Paraná. A carga, composta por aproximadamente 45 garrafas de rótulos raros, era transportada sem nota fiscal e sem qualquer tipo de comprovação de entrada regular no Brasil.

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O flagrante ocorreu durante a abordagem a um veículo ocupado por dois casais e uma adolescente, todos residentes em Foz do Iguaçu. Questionado pelos agentes, o motorista alegou que levaria as bebidas para um amigo na cidade de São Paulo e que apenas aproveitou o trajeto para oferecer carona aos demais passageiros.

Após a fiscalização, tanto o carro quanto as garrafas foram encaminhados à Alfândega da Receita Federal em Foz do Iguaçu para os trâmites legais. Apesar do alto valor das mercadorias retidas, nenhum dos ocupantes foi preso no local. O órgão informou que formalizará representações fiscais para fins penais, documentos que serão enviados ao Ministério Público para a apuração de possíveis crimes e tomada de medidas cabíveis.

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apreensão de mercadorias CONTRABANDO Foz do Iguaçu receita federal Trâmites Legais Vinhos Estrangeiros
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