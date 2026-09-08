Receita Federal apreende mais de mil ampolas de emagrecedores ilegais no Paraná

A Receita Federal apreendeu mais de mil ampolas de medicamentos para emagrecer de entrada ilegal no país durante fiscalizações de rotina realizadas na Aduana da Ponte da Amizade, em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná. Além dos emagrecedores, as equipes recolheram anabolizantes e cigarros eletrônicos em quatro abordagens distintas que revelaram diversos métodos de ocultação das mercadorias contrabandeadas.

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Em uma das ações, um casal brasileiro que viajava em um táxi paraguaio em péssimo estado de conservação foi interceptado transportando 480 ampolas escondidas sob o banco do veículo. Em outro ponto da fiscalização, os agentes abordaram um passageiro de mototáxi que levava 196 ampolas de emagrecedores presas ao próprio corpo com fita adesiva, além de 15 frascos de anabolizantes e seis cigarros eletrônicos.

As inspeções em motocicletas com placa brasileira também revelaram novos esconderijos. Em um dos casos, os fiscais encontraram 53 ampolas ocultas em uma peça próxima à roda de uma moto e outros 232 frascos camuflados dentro de caixas de perfumes, guardadas no baú e sob o assento. Na última abordagem do dia, outro condutor foi flagrado transportando 50 ampolas de remédios para emagrecer e 70 de anabolizantes sob o banco do veículo.

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Todos os envolvidos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal para a tomada dos procedimentos padrões. Por se tratar de apreensões com volumes fracionados por indivíduo, não houve prisões em flagrante na data, mas os suspeitos responderão perante o Ministério Público Federal por meio de representação fiscal.