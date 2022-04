Receita Federal apreende mais de 300 smartphones no Paraná

Da Redação

Servidores da Receita Federal, a partir de informações de inteligência, identificaram e abordaram, na manhã de 29/04, na rodovia PR 317, junto ao posto policial em Floresta (Noroeste do PR), uma caminhonete com placa de Foz do Iguaçu, suspeito de transportar mercadorias estrangeiras sem observar o devido processo legal de importação e sem o pagamento dos tributos devidos.

continua após publicidade .

Durante a vistoria, realizada no local, não foram encontradas mercadorias no veículo. Como havia fortes indícios da prática do crime de descaminho, a equipe de servidores da Receita Federal decidiu por conduzir a caminhonete e o motorista ao Depósito de Mercadorias da Receita Federal em Maringá para uma vistoria mais apurada.

Após detalhada vistoria, foi identificado um fundo falso localizado abaixo da carroceria do veículo. Dentro do compartimento estavam escondidos cerca de 300 smartphones de várias marcas e modelos. Foi dada voz de prisão ao motorista, que foi conduzido às autoridades policiais para as providências devidas.

continua após publicidade .

A estimativa é de que a carga tenha valor superior a R$ 700 mil. Segundo levantamento da Receita Federal, as mercadorias tinham como destino a região de Maringá.

A apreensão pela Receita Federal de mercadorias estrangeiras, objeto de contrabando e descaminho, sem o pagamento de tributos, contribui para o equilíbrio da concorrência interna, propiciando a melhoria do ambiente de negócios no país.

As informações são do portal Bem Paraná.