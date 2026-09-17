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APREENSÃO

Receita Federal apreende mais de 200 kg de maconha em fundo falso de carro no PR

Carga de entorpecentes estava escondida na estrutura interna de um veículo abordado durante fiscalização de rotina

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Receita Federal apreende mais de 200 kg de maconha em fundo falso de carro no PR
Autor Ele foi encaminhado junto com o veículo e a carga ilícita para a Delegacia da Polícia Federal - Foto: Divulgação/Receita Federal

Servidores da Receita Federal apreenderam mais de 200 quilos de maconha durante uma abordagem na aduana da Ponte Internacional da Amizade, em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, na madrugada desta quinta-feira, 17 de setembro. A droga estava oculta em um fundo falso na estrutura interna do porta-malas de um automóvel com placas do Paraguai.

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A interceptação ocorreu durante uma fiscalização de rotina, quando os agentes desconfiaram da atitude do motorista e decidiram vistoriar o veículo. Ao inspecionarem o compartimento traseiro, as equipes localizaram a alteração estrutural e encontraram dezenas de pacotes do entorpecente embalados com fita adesiva. Até o momento, não há informações sobre qual seria o destino final do carregamento.

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O condutor do automóvel, de nacionalidade paraguaia, recebeu voz de prisão no local. Ele foi encaminhado junto com o veículo e a carga ilícita para a Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu, onde o caso foi registrado e as medidas cabíveis foram tomadas.

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apreensao de drogas fiscalização aduaneira Foz do Iguaçu Polícia Federal receita federal trafico de drogas
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