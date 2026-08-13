Receita Federal apreende emagrecedores ilegais escondidos em tênis e potes de creme no PR

Agentes da Receita Federal apreenderam, na manhã desta quinta-feira (13), uma carga clandestina de medicamentos para emagrecimento em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná. O flagrante chamou a atenção das autoridades pela criatividade utilizada para ocultar os produtos ilícitos, que totalizaram cerca de 87 ampolas de tirzepatida escondidas no fundo falso de um par de tênis e dentro de frascos de cosméticos.

- leia mais: Dupla é detida pela Polícia Militar com fiação e ferramentas em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A maior parte da apreensão ocorreu durante a vistoria de um ônibus de turismo que tinha como destino a cidade de Florianópolis, em Santa Catarina. Durante a inspeção no veículo, os fiscais desconfiaram de um par de calçados que estava escondido sob a poltrona de um passageiro. Ao examinar o tênis, a equipe notou que o objeto possuía uma sola extra e diferente do modelo original. A estrutura havia sido adaptada com um fundo falso, onde estavam acondicionadas 67 ampolas do medicamento.

Em uma segunda frente de fiscalização, os agentes interceptaram uma remessa de cremes hidratantes que já estava retida por ausência de declaração fiscal. Ao abrirem as embalagens para averiguação, descobriram que, em vez de loção, os frascos abrigavam aproximadamente outras 20 ampolas do emagrecedor. Todo o material interceptado nas duas operações foi imediatamente recolhido e encaminhado para os trâmites legais da Receita Federal.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A substância apreendida, conhecida popularmente no formato de canetas e ampolas emagrecedoras, tem sua entrada, uso e comercialização estritamente proibidos no Brasil. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) veta a circulação desses produtos do tipo tirzepatida pela falta de registro oficial no país, o que impede a comprovação atestada de sua eficácia, segurança e qualidade para os consumidores.