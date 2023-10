Receita Federal apreende carga de cigarros na BR-369

Agentes da Receita Federa apreenderam, nesta quarta-feira (11), uma carga de 233 caixas de cigarros está avaliada em R$ 600 mil na BR-369, em Cambé, no Norte do Paraná. Os produtos contrabandeados do Paraguai foram localizados durante operação de fiscalização, que contou com apoio da Polícia Federal (PF) e Polícia Militar (PM).

Os cigarros, que ingressaram irregularmente no país, foram encontrados após vistoria realizada no compartimento de carga. O motorista foi preso em flagrante pelo crime de contrabando.

A carga será destruída através de processo de reciclagem. O caminhão - avaliado em R$ 150 mil - será objeto de pena de perdimento em favor da União e poderá ser doado para utilização por entes públicos ou entidades de assistência social.

"A Receita Federal, em conjunto com demais órgãos de segurança, reafirma seu compromisso com o combate ao contrabando, descaminho e sonegação de impostos, buscando a proteção à livre concorrência e aos agentes econômicos que exercem suas atividades de maneira lícita", divulgou o órgão.

