Receita Federal apreende 7 kg de drogas no Paraná nesta segunda (25)

Na manhã desta segunda-feira (25) foram apreendidos pela Receita Federal, cerca de 7kg de capulho, uma droga com a mesma base da maconha, no porta-malas de um carro de aplicativo na BR-277, em Santa Terezinha de Itaipu, no Oeste do Paraná.

De acordo com a corporação da ocorrência, no veículo estavam quatro pessoas. Durante a abordagem, os agentes encontraram pacotes da droga na mala de uma passageira, de 27 anos de idade, moradora de Foz do Iguaçu.

A mesma informou aos agentes que pegou o produto no Paraguai e não revelou qual era o destinatário.

A mulher foi presa e encaminhada juntamente com as drogas para a delegacia da Polícia Federal e deverá responder por tráfico internacional de drogas.

