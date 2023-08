Receita Federal apreende 55kg de cocaína no Porto de Paranaguá

Siga o TNOnline no Google News

Na manhã desta sexta-feira (18), a Receita Federal apreendeu 55 quilos de cocaína no Porto de Paranaguá, região litoral do Paraná.

De acordo com informações, a droga estava escondida em um compartimento de um contêiner carregado com móveis, o destino era o porto de Durban, na África do Sul.

A Receita Federal afirmou que o método utilizado pelos traficantes é conhecido como 'rip-on/rip-off', onde a droga é inserida no contêiner sem o conhecimento do exportador. Durante a fiscalização, foi utilizado o cão de faro da Receita Federal que identificou a presença da droga.

Com mais informações do órgão, ao todo, 462kg de cocaína foram apreendidos pela Receita Federal no porto paranaense em 2023.

