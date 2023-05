Receita Federal apreende 208 kg de cocaína em ônibus de turismo no PR

Da Redação

Motoristas e a mercadoria foram encaminhados para a Polícia Federal

Mais de 200 quilos de cocaína foram apreendidos pela Receita Federal em um ônibus de turismo na tarde de sábado (20), na BR-277, em São Miguel do Iguaçu, no oeste do Paraná.

De acordo com a equipe, o ônibus levava 42 passageiros paraguaios para São Paulo e foi abordado durante fiscalização. Durante a vistoria, os agentes suspeitaram que havia ocultações de mercadorias. Dois motoristas foram presos.

O veículo passou por uma vistoria detalhada com scanner que detectou uma caixa de aço instalada no veículo que tem placas brasileiras, e não possuía autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para transportar passageiros. O órgão contou com apoio do Corpo de Bombeiros para cortar a lataria, onde encontraram os pacotes com um pó branco, que reagiu positivo para cocaína.

Os motoristas e a mercadoria foram encaminhados para a Polícia Federal. Os passageiros foram liberados.

As informações são do G1.

