Receita Federal apreende 1,2 mil ampolas de emagrecedor escondidas em pneu de carro na BR-277

Fiscais da Receita Federal, em ação conjunta com a Guarda Municipal, apreenderam 1,2 mil ampolas de tirzepatida, medicamento utilizado para emagrecimento, na tarde do último sábado (22), na rodovia BR-277, em Irati, na região central do Paraná. A carga clandestina estava escondida de forma inusitada: dentro de meias acondicionadas no pneu estepe de um carro. Os dois ocupantes do veículo, ambos moradores do Ceará, foram presos em flagrante.

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A abordagem ocorreu durante uma fiscalização de rotina na rodovia. Segundo as autoridades, o automóvel retornava de Foz do Iguaçu, município localizado na região de fronteira com o Paraguai. Além da entrada ilegal da mercadoria no Brasil, a condição de transporte chamou a atenção das equipes. Os medicamentos estavam sendo levados sem nenhum tipo de controle térmico. Especialistas alertam que a tirzepatida exige refrigeração constante, com armazenamento adequado em temperaturas entre 2°C e 8°C. A exposição ao calor pode fazer com que a substância perca totalmente a sua eficácia.

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Após a descoberta do material ilícito, os dois homens receberam voz de prisão, mas não tiveram as identidades divulgadas. O veículo e toda a mercadoria apreendida foram escoltados e entregues na Delegacia da Receita Federal do Brasil em Ponta Grossa, onde os trâmites legais para o registro da ocorrência e a destruição dos medicamentos inadequados para consumo terão continuidade.