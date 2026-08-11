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Receita encontra remédios para emagrecimento escondidos na palmilha de bota de motorista

Os medicamentos foram apreendidos e encaminhados para os procedimentos cabíveis

Escrito por Da Redação
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Receita encontra remédios para emagrecimento escondidos na palmilha de bota de motorista
Autor Medicamentos foram localizados na palmilha da bota do motorista - Foto: CGN

Uma fiscalização da Receita Federal terminou com a apreensão de medicamentos para emagrecimento que estavam escondidos na palmilha da bota usada por um motorista, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná.

-LEIA MAIS: Homem com tornozeleira é preso após furtar chocolates e produtos de higiene em Arapongas

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A abordagem foi realizada durante uma ação de fiscalização na região de fronteira. Durante a averiguação, os servidores localizaram os produtos ocultos dentro das botas do motorista, em uma tentativa de dificultar a identificação das mercadorias.

Os medicamentos foram apreendidos pela Receita Federal e encaminhados para os procedimentos cabíveis.

A ação faz parte do trabalho de fiscalização realizado na região de Foz do Iguaçu, com o objetivo de combater o transporte irregular de mercadorias e produtos que entram no país sem a devida regularização.

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O caso deverá ser analisado pelas autoridades competentes.

Com informações do CGN

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emagrecimento fiscalização Foz do Iguaçu Medicamentos receita federal
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