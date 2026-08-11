Receita encontra remédios para emagrecimento escondidos na palmilha de bota de motorista
Os medicamentos foram apreendidos e encaminhados para os procedimentos cabíveis
Uma fiscalização da Receita Federal terminou com a apreensão de medicamentos para emagrecimento que estavam escondidos na palmilha da bota usada por um motorista, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná.
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A abordagem foi realizada durante uma ação de fiscalização na região de fronteira. Durante a averiguação, os servidores localizaram os produtos ocultos dentro das botas do motorista, em uma tentativa de dificultar a identificação das mercadorias.
Os medicamentos foram apreendidos pela Receita Federal e encaminhados para os procedimentos cabíveis.
A ação faz parte do trabalho de fiscalização realizado na região de Foz do Iguaçu, com o objetivo de combater o transporte irregular de mercadorias e produtos que entram no país sem a devida regularização.
O caso deverá ser analisado pelas autoridades competentes.
Com informações do CGN