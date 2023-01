Ratinho Junior toma posse neste domingo (1º) para o segundo mandato

Da Redação

Governador Carlos Massa Ratinho Júnior

Ratinho Junior (PSD) será empossado neste domingo (1º) para o segundo mandato como governador do Paraná. A cerimônia acontece na Assembleia Legislativa a partir das 10h. Também será empossado no evento o vice-governador Darci Piana (PSD).

O peessedebista foi reeleito no último dia 2 de outubro, no primeiro turno das eleições, com 4.243.292 votos, o que equivale a 69,64%.

A cerimônia tem início com a chegada do governador eleito Ratinho Junior e do vice-governador eleito Darci Piana, que subirão a rampa da Assembleia Legislativa, onde serão recepcionados pelo presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano (PSD), pelo primeiro secretário Luiz Claudio Romanelli (PSD) e pelo segundo secretário Gilson de Souza (PL).

Após esse ato, a solenidade continua no plenário da Assembleia, quando o presidente Traiano fará a abertura da sessão solene de posse convidando o governador e o vice-governador a prestarem o compromisso constitucional e assinarem o termo de posse, sendo declarados pelo presidente da Assembleia empossados.

Está prevista a nomeação, pelo governador do Estado, do secretário-chefe da Casa Civil, e na sequência o governador fará uso da palavra.

Após o encerramento da sessão solene de posse, o governador e o vice-governador descem a rampa e, posteriormente, o governador passará em revista à tropa da Policia Militar do Paraná na avenida Cândido de Abreu em direção ao Palácio Iguaçu.

Com informações da Banda B.

